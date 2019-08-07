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رياضة

الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك مساء اليوم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:32 ص
الإعلان عن المدير
الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك مساء اليوم
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أكد رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد مساء اليوم الأربعاء أو خلال 48 ساعة بحد أقصى، مشيرا إلى أنه لن يقود مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيوينة أن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق تقلصت إلى مدربَين فقط، وجارى التفضيل بينهما قبل الإعلان عنه رسميًا، خاصة وأن قائمة المدربين كان بها إيطالي ويوناني وبرتغالي وفرنسي وصربي.

وأضاف أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة توجه إلى صربيا على نفقته الشخصية للتفاوض مع أحد المرشحين بعد انتهاء رحلته في فرنسا.

وعن التعاقد مع رامون دياز علق رئيس الزمالك قائلًا: "دياز كان يتقاضى 4.5 مليون دولار مع بيراميدز، ورفضنا التعاقد معه نظرًا لضخامة الراتب".

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