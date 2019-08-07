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اقتصاد

مخزون الخام الأمريكى ينخفض 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس إلى 439.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون نزولها 2.8 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 574 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 722 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 1.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع 482 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 442 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا.

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