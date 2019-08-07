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رياضة

ليستر سيتى يبحث عن بديل ماجوير

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:44 ص
جريدة الدستور
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وضع ليستر سيتي، جيمس تاركوفسكي، لاعب بيرنلي، في موقع البديل الأقرب لتعويض رحيل المدافع الدولي هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن بيرنلي حدد 40 مليون جنيه إسترليني كمقابل مادي للاستغناء عن خدمات لاعبه لصالح ليستر، وأن بريندان رودجرز، المدير الفني للثعالب حدد تاركوفسكي في مقدمة خياراته لتعويض ماجواير.

وبدأ ممثلي ليستر سيتي التحرك لضم تاركوفسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن بيرنلي طلب الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مدافعه.

وأوضحت الصحيفة، أن رودجرز يسعى لحسم صفقة المدافع الجديد قبل نهاية سوق الانتقالات الإنجليزي، غدا الخميس ويفكر في عدد من الحلول المتاحة على أمل حسم الأمر خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي، ليتخطى فان دايك صاحب الـ75 مليون إسترليني.

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