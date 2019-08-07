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عالم

حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:42 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت وكالة رويترز بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية قررت زيادة النفقات الدفاعية، على خلفية استمرار الاشتباكات بين قواتها والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الوفاق خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع التابعة لها، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن نفقاتها الدفاعية.

كما قررت حكومة الوفاق منح مكافآت قدرها 3 آلاف دينار لجنودها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه القرارات في الوقت الذي تتهم فيه أطراف في المنطقة الشرقية مصرفَ ليبيا المركزي في طرابلس، بفتح باب خزائنه على مصراعيه أمام ميليشيات طرابلس ومصراتة، بالتعاون مع حكومة الوفاق، وهو ما ينفيه الطرفان ويقولان إن المخصصات تُوجّه إلى المواطنين.

كما تأتي كذلك على خلفية المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق والجيش الليبي، الذي يشن عملية عسكرية لتطهير طرابلس من الجماعات المسلحة، منذ أبريل الماضي.

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