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رياضة

روما وموناكو يقتربان من مبادلة دجيكو وفالكاو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:27 ص
جريدة الدستور
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب ناديي روما الإيطالي وموناكو الفرنسي من عقد صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بتبادل خدمات المهاجمين إيدين دجيكو وراداميل فالكاو.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن موناكو يفكر في تقديم عرض لروما من أجل ضم مهاجمه البوسني إيدين دجيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويفاضل حاليا بين دفع 20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تطلبه إدارة "الذئاب" للتخلي عن مهاجمه البوسني، أو إبرام صفقة تبادلية.

وتابعت الصحيفة أنه من الممكن أن يتم عقد صفقة تبادلية بانتقال دجيكو لموناكو مقابل انضمام الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم الفريق الفرنسي، إلى روما.

ويرتبط ديجيكو بعقد مع روما حتى نهاية الموسم المقبل، علما بأن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف إنتر ميلان، والعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويشبه موقف فالكاو في موناكو موقف دجيكو في روما، حيث يبلغ الثنائي 33 عاما ويدخلان في موسمهما الأخير مع نادييهما.

ويرغب إنتر ميلان في التعاقد مع دجيكو من روما، لكن إدارة النيراتزوري رفضت تلبية مطالب إدارة النادي العاصمي، بدفع 20 مليون يورو لضمه.

وشارك دجيكو في 40 مباراة بالموسم المنقضي بكل البطولات، وسجل خلالها 14 هدفا وصنع 11 هدفا، بينما شارك فالكاو في 39 مباراة بالموسم المنقضي بكل البطولات، أحرز خلالها 16 هدفا وصنع هدفين.

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