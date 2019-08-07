الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

لاسارتى مرشح لإنقاذ فريقه السابق من الهبوط

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:26 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
دخل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، قائمة المرشحين لتدريب فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي، الذي يصارع الهبوط في الفترة الحالية.

وذكر البرنامج التشيلي "24horas" أن يونيفيرسيداد يبحث في الفترة الحالية التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لمدربه الحالي ألفريدو آرياس المنتظرة إقالته، حيث وضعت إدارة النادي 6 مرشحين لإسناد المهمة لأحدهم، وتواجد من ضمنهم لاسارتي مدرب الأهلي الحالي والفريق السابق.

ومن ضمن القائمة المرشحة لتدريب يونيفرسيداد: مارتن لاسارتي وجورجي بييثير وجيراردو بيلوسو وبينات سان خوسي ونيكولاس كوردوفا وآريل هولان.

وأشار البرنامج إلى أن إقالة ألفريدو أرياس المدير الفني الحالي هي الخطوة الأولى لتصحيح المسار في النادي، وإنقاذه من الهبوط بالتعاقد مع مدير فني جديد.

وتابع "24horas" أن جيراردو بيلوسو ومارتن لاسارتي هما الاسمان المفضلان بالنسبة للجماهير لتولي المهمة نظرا لنتائجهما السابقة مع الفريق، حيث يواجه الفريق شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة من الدوري التشيلي، بوجوده في المركز الـ15 (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.

وتولى لاسارتي تدريب يونيفرسيداد دي تشيلي في الفترة من عام 2014 حتى عام 2015، وتوج معه بألقاب الدوري التشيلي وكأس تشيلي وكأس السوبر التشيلي.

وكان لاسارتي (58 عاما) قد تولى تدريب الأهلي في ديسمبركانون الأول الماضي بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم المقبل.

وخاض المدرب الأوروجواياني 29 مباراة مع الأهلي، فاز في 22 منها وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، وقاد الفريق في التتويج بالدوري المصري في الموسم المنقضي.

وطالب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة لاسارتي والتعاقد مع مدرب جديد بداية من الموسم المقبل، رغم تتويجه بالدوري، وذلك في ظل تعطش جماهير "القلعة الحمراء" للقب دوري أبطال أفريقيا، الذي فشل المدرب الأوروجواياني في حصده.

وخسر الأهلي نهائي البطولة القارية مرتين في 2017 و2018 على يد الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، فيما ودع النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة 1-5 أمام صنداونز الجنوب أفريقي في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

منذ حوالي 12 ساعة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

منذ حوالي 15 ساعة

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

منذ حوالي 14 ساعة

اضغط الآن.. تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020| تنسيق المرحلة الثانية

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

رونالدو يخير إدارة يوفنتوس ما بين لوكاكو أو إيكاردى

ليستر سيتى يبحث عن بديل ماجوير

روما وموناكو يقتربان من مبادلة دجيكو وفالكاو

لاسارتى مرشح لإنقاذ فريقه السابق من الهبوط

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

السعودية.. قرية ورد تلفت الأنظار فى "مصيف العرب"

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

خلافات كبرى تضرب إخوان تونس عقب ترشيح "مورو" لانتخابات الرئاسة

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

اليوم.. "قصص غير مروية عن البشر والأماكن" بدرب اللبانة

صدور الطبعة الثانية لكتاب الأطفال "حكايات سدرة"

الليلة.. المجموعة القصصية "لغة سرية" على طاولة مركز الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك