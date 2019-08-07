لاسارتى مرشح لإنقاذ فريقه السابق من الهبوط

دخل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، قائمة المرشحين لتدريب فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي، الذي يصارع الهبوط في الفترة الحالية.



وذكر البرنامج التشيلي "24horas" أن يونيفيرسيداد يبحث في الفترة الحالية التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لمدربه الحالي ألفريدو آرياس المنتظرة إقالته، حيث وضعت إدارة النادي 6 مرشحين لإسناد المهمة لأحدهم، وتواجد من ضمنهم لاسارتي مدرب الأهلي الحالي والفريق السابق.



ومن ضمن القائمة المرشحة لتدريب يونيفرسيداد: مارتن لاسارتي وجورجي بييثير وجيراردو بيلوسو وبينات سان خوسي ونيكولاس كوردوفا وآريل هولان.



وأشار البرنامج إلى أن إقالة ألفريدو أرياس المدير الفني الحالي هي الخطوة الأولى لتصحيح المسار في النادي، وإنقاذه من الهبوط بالتعاقد مع مدير فني جديد.



وتابع "24horas" أن جيراردو بيلوسو ومارتن لاسارتي هما الاسمان المفضلان بالنسبة للجماهير لتولي المهمة نظرا لنتائجهما السابقة مع الفريق، حيث يواجه الفريق شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة من الدوري التشيلي، بوجوده في المركز الـ15 (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.



وتولى لاسارتي تدريب يونيفرسيداد دي تشيلي في الفترة من عام 2014 حتى عام 2015، وتوج معه بألقاب الدوري التشيلي وكأس تشيلي وكأس السوبر التشيلي.



وكان لاسارتي (58 عاما) قد تولى تدريب الأهلي في ديسمبركانون الأول الماضي بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم المقبل.



وخاض المدرب الأوروجواياني 29 مباراة مع الأهلي، فاز في 22 منها وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، وقاد الفريق في التتويج بالدوري المصري في الموسم المنقضي.



وطالب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة لاسارتي والتعاقد مع مدرب جديد بداية من الموسم المقبل، رغم تتويجه بالدوري، وذلك في ظل تعطش جماهير "القلعة الحمراء" للقب دوري أبطال أفريقيا، الذي فشل المدرب الأوروجواياني في حصده.



وخسر الأهلي نهائي البطولة القارية مرتين في 2017 و2018 على يد الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، فيما ودع النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة 1-5 أمام صنداونز الجنوب أفريقي في مجموع لقائي الذهاب والإياب.