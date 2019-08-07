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عالم

مصرع أسرة يمنية من 11 شخصًا بعد انهيار منزلها بسبب الأمطار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:20 ص
جريدة الدستور
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لقيت أسرة يمنية مكونة من 11 شخصًا مصرعها، جراء انهيار منزلها بمديرية ملحان بمحافظة المحويت شمال اليمن، بسب هطول الأمطار الغزيرة.

والأسرة مكونة من 7 إناث و4 ذكور بينهم أطفال، توفوا بعد انهيار المنزل على رؤوسهم مساء الثلاثاء، بسبب هطول الأمطار المتواصل لعدة ساعات.

ويحتاج عدد كبير من المنازل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للصيانة، في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات من مخاطر الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتشهد أجزاءً واسعةً من المحافظات اليمنية هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام، تسببت بجرف مساحات من الأراضي الزراعية، ونفوق أعداد من الماشية فضلًا عن انهيار بعض المنازل خاصة الواقعة في المناطق الجبلية في محافظات صنعاء وذمار والمحويت.

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