الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

وصول 1.8 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:59 ص
وصول 1.8 مليون حاج
وصول 1.8 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة
طباعة
ads
أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و800 ألف حاج من خارج البلاد إلى المشاعر المقدسة حتى يوم الإثنين.

وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 1.775.067 حاج، قد وصلوا إلى السعودية حتى يوم الإثنين، مشيرة إلى أن نحو مليون و700 ألف قد وصلوا عبر المنافذ الجوية للبلاد، فيما وصل حوالي 17 ألف حاج عن طريق البحر، بينما من وصلوا برا كان عددهم حوالي 93 ألف حاج.

​من جانب آخر أشارت هيئة الجوازات أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجا.

أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج (23.796.977) حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

​وفي سياق متصل تسعى مهام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة "ضيوف الرحمن".

واستمرت المهمة الهيئة طوال هذه السنوات، لتشهد في كل عام تطويرا في أساليب العد والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، إذ تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ومؤشرات إدارة أعمال الحج)، وذلك سعيا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

​وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بأنها ستصدر الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج، في مساء يوم 11 أغسطس الجاري، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الآن على رابط بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

منذ حوالي 17 ساعة

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

منذ حوالي 16 ساعة

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

فابينيو فى طريقه إلى ريال مدريد

رونالدو يخير إدارة يوفنتوس ما بين لوكاكو أو إيكاردى

ليستر سيتى يبحث عن بديل ماجوير

روما وموناكو يقتربان من مبادلة دجيكو وفالكاو

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

السعودية.. قرية ورد تلفت الأنظار فى "مصيف العرب"

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

خلافات كبرى تضرب إخوان تونس عقب ترشيح "مورو" لانتخابات الرئاسة

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

اليوم.. "قصص غير مروية عن البشر والأماكن" بدرب اللبانة

صدور الطبعة الثانية لكتاب الأطفال "حكايات سدرة"

الليلة.. المجموعة القصصية "لغة سرية" على طاولة مركز الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك