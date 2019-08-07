رسميًا.. الشباب الكويتى يعلن عن مدربه الجديد

كشف مجلس إدارة نادي الشباب الكويتي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الجديد.



وكلفت إدارة الشباب، المدرب خالد الزنكي بتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول، ويعاونه الكرواتي ميخا في منصب المدرب العام، ويعقوب سعد مدرب مساعد، والسنغالي مالك جون إضافة للصربي ديان كمدربًا لحراسة المرمى.



بينما تم تكليف جابر الزنكي عضو مجلس إدارة النادي بمنصب رئيس جهاز الكرة، وعلي كنكوني نائبًا ومديرًا للفريق، ومشعل العتيبي إداريًا، ثم فيصل الفضلي منسقًا إعلاميًا.



يذكر أن فريق الشباب سيخوض معسكرًا خارجيًا في تركيًا ينطلق يوم 19 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد.