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رياضة

ديبالا يرفض عرض توتنهام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:07 ص
ديبالا يرفض عرض توتنهام
ديبالا يرفض عرض توتنهام
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رفض عرض توتنهام هوتسبير للانضمام إليهم في الصيف الجاري.

وبعد أن وافق نادي يوفنتوس على عرض نظيره توتنهام الإنجليزي، بالتعاقد مع باولو ديبالا، رفض اللاعب العرض مجددا بعد أن رفض منذ أيام الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن اللاعب يرفض بشكل عام الانتقال إلى الدوري الإنجليزي سواء لمانشستر يونايتد او توتنهام.

وكان توتنهام قد أبدى استعداده لدفع مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني، ولكن اللاعب يرفض المبدأ من الأساس.

كان مانشستر يونايتد قد اقترب من ضم اللاعب الأرجنتيني، ولكن الأجور الكبيرة التي طلبها اللاعب حالت دون التوقيع معه.

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