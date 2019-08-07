فابينيو فى طريقه إلى ريال مدريد

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع نظيره ليفربول الإنجليزي، لضم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط الريدز خلال الصيف الجاري.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن هناك اتفاقا بين الناديين على الصفقة حيث يسعى الفريق الملكي للتعاقد مع لاعب وسط قبل انتهاء الميركاتو، في ظل صعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة على لسان أحد الصحفيين الموثوقين إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 65 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو متغيرات.



واتفق الناديان على تعاقد مع ليفربول مع لاعب وسط جديد قبل انتهاء الميركاتو في إنجلترا الخميس المقبل وهو موعد غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.



ولفتت إلى أن فابينيو سيمتلك عقدا مع ريال مدريد حتى عام 2024 المقبل، براتب 7.5 مليون يورو سنويًا.