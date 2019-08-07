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رياضة

كيل بوجبا يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:05 ص
النجم الفرنسي بول
النجم الفرنسي بول بوجبا
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أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يحاول الضغط على ريال مدريد للتحرك بقوة لحسم صفقة النجم الأسمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن رايولا يستخدم ورقة يوفنتوس لحث إدارة النادي الملكي على إنهاء الصفقة المنتظرة، قبل سعات من إغلاق سوق الانتقالات الإنجليزي.

ويكاد يكون من المستحيل على الشياطين الحمر أن يتركوا بوجبا مع إغلاق السوق الإنجليزي غد الخميس؛ لصعوبة توفير البديل القادر على تعويضه.

وأشارت، إلى أن بوجبا لديه علاقة جيدة مع ناديه السابق يوفنتوس، وأنه لا يمانع في العودة مجددًا للدوري الإيطالي، لكنه يفضل اللعب لريال مدريد كرغبة أولى.

وأتمت، أن بوجبا نفد صبره لأنه لا يريد البقاء في يونايتد لموسم آخر، ويعلم أن زيدان يحبه ويرغب في قيادته الموسم المقبل.

ويجهز ريال مدريد عرضه النهائي لضم بوجبا، لكنه لا يريد أن يدفع 170 مليون دولار كما تطلب إدارة يونايتد، وفقًا لوسائل الإعلام الإنجليزية، فيما يرغب بيريز في تلبية طلب زيدان بحسم الصفقة.

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