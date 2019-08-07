أنشيلوتى: برشلونة مرشح للفوز بدورى الأبطال لأنه يمتلك ميسى

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أن فريق برشلونة الإسباني هو مرشح دائم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي برشلونة أمام نابولي الإيطالي في مباراة ودية تجمعهما فجر الخميس في مدينة ميامي الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية "أعتقد أن برشلونة هو مرشح دام للفوز بدوري الأبطال حيث يمتلك ميسي وآخرون".



أضاف: "برشلونة يفتقد الجودة، لكن لديه العديد من اللاعبين الأقوياء، ميسي مثلا يجب على الجميع سواء زملاءه أو لاعبي الخصم الاستمتاع بما يقدمه".



يذكر أن نابولي احتل الموسم الماضي وصافة الدوري الايطالي خلف يوفنتوس، بينما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول في دور المجموعات.