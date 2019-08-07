أوزيل بديل رونى فى الدورى الأمريكى

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ممثلو الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال يستعدون لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولو نادي دي سي يونايتد الأمريكي، بشأن انتقال اللاعب الدولي السابق.



وقالت صحيفة «ميرور»، مساء أمس الثلاثاء، إن النادي اللندني يرغب في التخلص من الراتب الكبير الذي يحصل عليه أوزيل والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فيما يتطلع نادي دي سي يونايتد في تعويض رحيل واين روني إلى ديربي كاونتي.



وأوضحت، أن دي سي يونايتد، يبحث عن اسم كبير آخر ليحل محل قائد الفريق "روني" الذي وافق على الانضمام إلى في يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة، أنه من المقرر أن يجتمع ممثلو اللاعب والنادي الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل، لإجراء مناقشات استكشافية حول إمكانية عقد الصفقة.



وكافح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، لإقناع أوناي إيمري، المدير الفني للمدفعجية، خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بأنه الخيار الأول في مركزه داخل الفريق.