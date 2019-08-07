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رياضة

فيربو: عرض برشلونة يأتى مرة واحدة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:59 ص
جريدة الدستور
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قال جونيور فيربو، المنضم حديثًا لبرشلونة الإسباني، إنه كان يملك عدد من العروض الأخرى خلال الميركاتو الصيفي، لكنه لم يكن بإمكانه رفض عرض النادي الكتالوني.

وأضاف فيربو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي الودية، والتي أبرزتها صحيفة ماركا: «عندما يهتم برشلونة بلاعب فهذا يحدث مرة واحدة، وبالطبع أنا متلهف كثيرا لبدء تجربتي بعدما احتفلت مع عائلتي بإتمام الصفقة».

وتحدث لاعب ريال بيتيس السابق، عن المنافسة التي تنتظره مع جوردي ألبا، مشددًا أنه سيسعى لجعل الاختيار صعبا على المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وتابع: «أريد حقًا أن ألعب في برشلونة، وأعرف من أين أتيت وماذا أمامي الفترة القادمة، جوردي واحد من العظماء والمرجع بالنسبة لنا، وسأحاول أن أتعلم منه وجعل الاختيار صعب على فالفيردي».

وأتم: «الساعات الأولى لي في برشلونة كانت حقا رائعة، أنتظر بشغف المشاركة مع زملائي في مباراة نابولي، أعرف أنهم لاعبون عظماء سيسهلون المهمة علي».

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