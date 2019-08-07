مانشستر سيتى يحصل على خدمات نجم سبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي أنه قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي من أجل انتقال لاعبه الشاب، فيلكس كوريا إلى صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وارتبط اللاعب الذي يشغل مركز الجناح بالانتقال إلى عديد الأندية الأوروبية الكبرى في الفترة الأخيرة، مثل برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وميلان الإيطالي، ولكن النادي البرتغالي أعلن عن انتقال النجم البالغ من العمر 18 عامًا إلى صفوف السكاي بلوز.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت الشهر الماضي أن السيتيزنس توصلوا إلى اتفاق مع لاعب المنتخب البرتغالي تحت 19 عامًا حول البنود الشخصية، قبل أن ينهي مسؤولو نادي ملعب الاتحاد الصفقة مع ناديه، سبورتنج لشبونة مقابل 3.5 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، مع وجود 3.5 مليون يورو أخرى كمتغيرات.



ولعب كوريا دورًا بارزًا في وصول منتخب بلاده تحت 19 عامًا إلى المباراة النهائية ليورو تحت 19 عامًا، قبل الخسارة على يد منتخب إسبانيا بهدفين نظيفين.