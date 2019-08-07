مانشستر يونايتد يتفق مع يورينتى لخلافة لوكاكو

دخل مانشستر يونايتد المنافسة بقوة للتوقيع مع المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو يورينتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باعتبار أنه مجاني في ظل عدم وجود عقد يربطه مع أي فريق.



واشتدت المنافسة خلال الصيف الحالية للتوقيع مع فيرناندو يورينتي، خصوصًا من قبل الأندية الإيطالية، على رأسها فيورنتينا وإنتر ميلان وروما ونابولي.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن يورينتي وافق على الشروط الشخصية مع اللاعب الإسباني، وبذلك يكون قريبًا من الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.



وقال المصدر أيضًا إن انضمام يورينتي لملعب أولد ترافورد سيفتح المجال أمام رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك كونه بديلًا للثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال.



ويعتبر إنتر ميلان الأقرب للتوقيع مع لوكاكو بعرض مبلغ 73 ملون يورو كما كشفت القناة التلفزيونية.