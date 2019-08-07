أمريكا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز فى 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير توقعاتها للمدى القصير، الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف سيرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 91.03 مليار قدم مكعب يوميا في 2019، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 83.39 مليار قدم مكعب يوميا في العام الماضي.



وكان الإنتاج المتوقع لعام 2019 في تقرير إدارة معلومات الطاقة في يوليو 91.35 مليار قدم مكعب يوميا.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن يرتفع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 84.65 مليار قدم مكعب يوميا في 2019، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 82.07 مليار قدم مكعب يوميا في العام السابق.



وكان الطلب المتوقع لعام 2019 في تقرير الإدارة في يوليو 84.59 مليار قدم مكعب يوميا.