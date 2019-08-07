"الاتحادية للجمارك" توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جمارك أبوظبى ودبى

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي وجمارك دبي، في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في المنافذ الحدودية بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقع الاتفاقية والمذكرة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بحضور كل من أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وأحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب المفوض رئيس الهيئة ومبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية وسالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي.



وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي على تطبيق نظام "مرسال" وتحديثاته كنظام إلكتروني جمركي في إمارة أبوظبي تحت إشراف الهيئة في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة "نظام مرسال" كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الإمارات.



وبهذه المناسبة، قال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة: "إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يمثل نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة وبرعاية كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة".



وأكد أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد يساهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية والارتقاء بإمكانيات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي يعزز من قدرة الهيئة والدوائر المحلية على إدارة الحدود إدارة منسقة.



وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تطبيق نظام "مرسال" الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته كنظام إلكتروني موحد في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي كبديل لنظام "ظبي" المعمول حاليا، وذلك تحت إشراف الهيئة وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في جميع الإدارات الجمركية في الإمارات.