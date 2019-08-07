وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تحرك الصين بشأن اليوان

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع تزيد نسبته على 1%، الثلاثاء، متعافية من موجة بيع حادة شهدتها في الجلسة السابقة، مع تدخل الصين لتحقيق استقرار اليوان ما هدأ المخاوف من أن تكون العملات أحدث سلاح في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 312.66 نقطة أو 1.22% إلى 26030.4 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.09 نقطة أو 1.30% إلى 2881.83 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 107.23 نقطة أو 1.39% إلى 7833.27 نقطة.



وأفاد تقرير إخباري بأن مسؤولين بارزين من "بنك الشعب الصيني" (المركزي) طمأنوا شركات أجنبية بأن العملة الصينية لن تستمر في التراجع بشكل كبير، وذلك بعد يوم من تراجع قيمة اليوان، ليتجاوز سعر صرف الدولار 7 يوان للمرة الأولى منذ عام 2008.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنها اطلعت على بيان أفاد بأن البنك المركزي عقد اجتماعا مع عدد من المصدّرين الأجانب اليوم في بكين، وأن المسؤولين أكدوا خلاله أيضا أن قدرة الشركات على بيع وشراء الدولار ستظل طبيعية.



ورصدت الوكالة أن سعر صرف اليوان تحسن في الخارج بعد هذه الأخبار، ليصل الدولار إلى 7.0428 يوان، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية في هذه الجلسة.