النفط يهبط 3% بفعل مخاوف الحرب التجارية

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 3%، الثلاثاء، بفعل المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الأسبوع الماضي بفرض مزيد من الرسوم، ما قد يكبح الطلب على الخام من أكبر مشترين له في العالم.



وانخفض خام برنت 2.08 دولار أو 3.36% ليبلغ عند التسوية 59.81 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.74%، لتصل عند التسوية إلى 54.69 دولار للبرميل، إذ تلقت بعض الدعم من انخفاض المخزونات بنقطة تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.



وقال متعاملون -نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق- إن المخزونات في كاشينج انخفضت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطسآب.



وهوى الخامان القياسيان أكثر من 7% يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتهما في نحو 7 أسابيع بعد إعلان ترامب، قبل أن يستردا بعض عافيتهما ليسجل برنت انخفاضا بنسبة 2.5% على مدى الأسبوع ويتراجع الخام الأمريكي 1%.



وأضرت مخاوف الحرب التجارية بالأسواق العالمية مجددا الثلاثاء، بينما دعمت صعود الأصول الآمنة مثل الين الياباني والسندات الحكومية الرئيسية والذهب.



وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وأشار إلى أنه قد يزيد الرسوم الجمركية أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أسرع صوب التوصل لاتفاق تجاري.