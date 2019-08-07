بريكست يقسم بريطانيا بين رغبة جونسون وحكمة القارة العجوز

أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أبرز اهتمامات القارة العجوز، وانقسمت توقعات الخبراء بين الخروج باتفاق أو بدونه، لكنهم اتفقوا على أن الانقسام في بريطانيا لن ينتهي.



وانحصرت التوقعات بين سيناريو انتصار بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد في الخروج باتفاق أم بدونه، وبين سيناريو انتصار حكمة القارة العجوز في إجبار بريطانيا على الخروج باتفاق.



وأثارت هذه السيناريوهات عدة تساؤلات، منها هل تتجه المملكة المتحدة نحو انتخابات عامة مبكرة؟ هل ستتمكن من تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق؟.



المعروف أن عددًا كبيرًا من النواب داخل الغالبية والمعارضة على السواء، يعارضون بشدة فكرة الخروج من دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.



وهو احتمال طرحه رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، وقد يحاول البرلمان إسقاط الحكومة والدفع باتجاه انتخابات مبكرة بهدف تجنب سيناريو بريكست من دون اتفاق.



لكن التكهنات لا تستبعد في الوقت نفسه أيضًا إمكان قيام بوريس جونسون نفسه بالدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن لهدف مختلف تمامًا وهو توسيع غالبيته النيابية لإقرار بريكست من دون تنازلات، أي بدون اتفاق، لكن هذا الخيار يبقى مجازفة كبيرة.



تسلم بوريس جونسون مسؤولياته في 24 من يوليو واعدًا بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج جديد، وفي حال فشل، فهو مستعد لإخراج البلاد من دون اتفاق.



لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعارض بشدة إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع تيريزا ماي، ويسرع الطرفان حاليًا الاستعدادات لمواجهة طلاق فوضوي باتت احتمالات الوصول إليه أقوى من أي وقت مضى.



وقد سبق أن عارض مجلس العموم البريطاني مبدأ الخروج من دون اتفاق، ولتجنب الوصول إلى هذا السيناريو يمكن أن يحاول النواب التصويت على قوانين تجبر الحكومة على إرجاء بريكست أو حتى على التخلي عنه.



وفي حال فشلت هذه الاستراتيجية، فإن حزب العمال المعارض يمكن أن يتقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة، ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.



على الجانب الآخر، أعلن مسؤولون أوروبيون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع بوريس جونسون، مدركًا أن رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق ويراهن على الخوف من ذلك لإحداث انقسامات بين الدول الـ27.



وحذر دبلوماسي رفيع المستوى بعد اطلاعه على فحوى محادثات الأسبوع الماضي، بين مستشار جونسون ومسؤولين أوروبيين كبار: "يستحسن الاستعداد لبريكست بدون اتفاق؛ لأن بوريس جونسون جاد بشأن هذا التهديد".



وقال: "سيحاول الرهان على الخوف من بريكست بدون اتفاق لإحداث انقسامات بين الأوروبيين، وحدة الدول الـ27 قائمة حاليًا، لكن لنر ما سيحصل".



وأضاف: "السؤال هو: من سيتنازل قبل الآخر؟ لأن بوريس جونسون يتبع نهجًا سياسيًا يقضي بالبقاء في السلطة".



وقال دبلوماسي أوروبي آخر: "تعطي الحكومة البريطانية الانطباع بأن بريكست دون اتفاق خيار بالنسبة لها، ويقولون لنا ما يقولونه علنًا.. لنرى إلى متى سيعتمدون هذا النهج؟".