الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بريكست يقسم بريطانيا بين رغبة جونسون وحكمة القارة العجوز

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:45 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أبرز اهتمامات القارة العجوز، وانقسمت توقعات الخبراء بين الخروج باتفاق أو بدونه، لكنهم اتفقوا على أن الانقسام في بريطانيا لن ينتهي.

وانحصرت التوقعات بين سيناريو انتصار بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد في الخروج باتفاق أم بدونه، وبين سيناريو انتصار حكمة القارة العجوز في إجبار بريطانيا على الخروج باتفاق.

وأثارت هذه السيناريوهات عدة تساؤلات، منها هل تتجه المملكة المتحدة نحو انتخابات عامة مبكرة؟ هل ستتمكن من تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق؟.

المعروف أن عددًا كبيرًا من النواب داخل الغالبية والمعارضة على السواء، يعارضون بشدة فكرة الخروج من دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.

وهو احتمال طرحه رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، وقد يحاول البرلمان إسقاط الحكومة والدفع باتجاه انتخابات مبكرة بهدف تجنب سيناريو بريكست من دون اتفاق.

لكن التكهنات لا تستبعد في الوقت نفسه أيضًا إمكان قيام بوريس جونسون نفسه بالدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن لهدف مختلف تمامًا وهو توسيع غالبيته النيابية لإقرار بريكست من دون تنازلات، أي بدون اتفاق، لكن هذا الخيار يبقى مجازفة كبيرة.

تسلم بوريس جونسون مسؤولياته في 24 من يوليو واعدًا بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج جديد، وفي حال فشل، فهو مستعد لإخراج البلاد من دون اتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعارض بشدة إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع تيريزا ماي، ويسرع الطرفان حاليًا الاستعدادات لمواجهة طلاق فوضوي باتت احتمالات الوصول إليه أقوى من أي وقت مضى.

وقد سبق أن عارض مجلس العموم البريطاني مبدأ الخروج من دون اتفاق، ولتجنب الوصول إلى هذا السيناريو يمكن أن يحاول النواب التصويت على قوانين تجبر الحكومة على إرجاء بريكست أو حتى على التخلي عنه.

وفي حال فشلت هذه الاستراتيجية، فإن حزب العمال المعارض يمكن أن يتقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة، ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

على الجانب الآخر، أعلن مسؤولون أوروبيون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع بوريس جونسون، مدركًا أن رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق ويراهن على الخوف من ذلك لإحداث انقسامات بين الدول الـ27.

وحذر دبلوماسي رفيع المستوى بعد اطلاعه على فحوى محادثات الأسبوع الماضي، بين مستشار جونسون ومسؤولين أوروبيين كبار: "يستحسن الاستعداد لبريكست بدون اتفاق؛ لأن بوريس جونسون جاد بشأن هذا التهديد".

وقال: "سيحاول الرهان على الخوف من بريكست بدون اتفاق لإحداث انقسامات بين الأوروبيين، وحدة الدول الـ27 قائمة حاليًا، لكن لنر ما سيحصل".

وأضاف: "السؤال هو: من سيتنازل قبل الآخر؟ لأن بوريس جونسون يتبع نهجًا سياسيًا يقضي بالبقاء في السلطة".

وقال دبلوماسي أوروبي آخر: "تعطي الحكومة البريطانية الانطباع بأن بريكست دون اتفاق خيار بالنسبة لها، ويقولون لنا ما يقولونه علنًا.. لنرى إلى متى سيعتمدون هذا النهج؟".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعة

Link الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. tansik

منذ حوالي 11 ساعة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

منذ حوالي 11 ساعة

رابط مباشر .. معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

رسميًا.. الشباب الكويتى يعلن عن مدربه الجديد

ديبالا يرفض عرض توتنهام

كيل بوجبا يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد

دانيلو يحصل على 3.5 مليون يورو فى الموسم مع يوفينتوس

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

الصين تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للروبوتات تحت الماء

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

كيفية "صيانة الحاسب الآلي" بثقافة السويس

قناة السويس الجديدة استثمار للمستقبل.. بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك