الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ملاك "ستينا إمبيرو": استمرار احتجاز إيران لناقلتنا غير مقبول

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:43 ص
ملاك ستينا إمبيرو:
ملاك "ستينا إمبيرو": استمرار احتجاز إيران لناقلتنا غير مقبول
طباعة
ads
قالت الشركة المالكة للناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها إيران، أمس الثلاثاء، إن استمرار احتجازها غير مقبول وغير مبرر، معربين عن مخاوفهم على صحة الطاقم المحتجز منذ 19 يومًا.

وكانت قوات مليشيا الحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة في مضيق هرمز يوم 19 يوليو، لمزاعم انتهاكها القوانين البحرية.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا، واستبعدت بريطانيا مرارًا أي سعي لتبادل الإفراج عن الناقلتين.

وقال إيريك هانيل، رئيس شركة ستينا بالك المالكة للناقلة التي تحتجزها إيران ومديرها التنفيذي: "إن اتصال الشركة بالطاقم محدود".

وأضاف في بيان: "رغم أنهم في حالة صحية جيدة، مع وضع الظروف في الاعتبار، فإننا لا نزال نشعر بالقلق على صحتهم بسبب طول الفترة الزمنية لاحتجازهم".

وقالت الشركة: "إن أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 بحارًا هم من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

منذ حوالي 12 ساعة

اضغط الآن.. تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020| تنسيق المرحلة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 12 ساعة

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

رسميًا.. الشباب الكويتى يعلن عن مدربه الجديد

ديبالا يرفض عرض توتنهام

كيل بوجبا يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد

دانيلو يحصل على 3.5 مليون يورو فى الموسم مع يوفينتوس

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

الصين تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للروبوتات تحت الماء

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

الليلة.. العرض الأول لفيلم "التابون" بسينما الهناجر

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

كيفية "صيانة الحاسب الآلي" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك