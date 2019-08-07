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عالم

وزارة التعليم التركية تحرق أكثر من 300 ألف كتاب مدرسى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:28 ص
جريدة الدستور
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أحرقت وزارة التعليم التركية أكثر من 300 ألف كتاب مدرسي وبالمكتبات في جميع أنحاء البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت "الجارديان"، الثلاثاء، إن وزير التعليم التركي ضياء سلجوق اعترف الأسبوع الماضي بحرق 301878 كتابا، كجزء من حملة الحكومة ضد كل ما له صلة بالداعية فتح الله جولن.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعية الشهير بتدبير محاولة الانقلاب ضده في عام يوليو 2016، ويعاني نظامه من "فوبيا" جولن، رغم نفي الأخير كل تلك الاتهامات.

وأوضحت أن عدد الكتب التي أُعدمت نُشر في البداية في صحيفة "حرية" التركية، وأن موقعا تركيا آخر نشر صورًا للكتب أثناء الاستيلاء عليها وحرقها.

وقال موقع "تركي بورج"، المهتم بضحايا الاعتقالات والقرارات التعسفية: إن سبب حرق الكتب هو طباعتها في دور نشر أغلقت بموجب القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب، وأنها شملت كتبا مدرسية، وخيال علمي، وتاريخ.

وفي عام 2016، حظرت وزارة التعليم التركية كتابًا مدرسيًا لمادة الرياضيات لمجرد احتوائه على الحروف الأولى من اسم فتح الله جولن في سؤال كان نصه: "... من النقطة F إلى النقطة G...".

وفي ديسمبر عام 2016، أفادت صحيفة "بيرجون" التركية بأن 1.8 مليون كتاب أُعدمت وأعيدت طباعتها؛ بسبب احتوائها على كلمة "بنسلفانيا "، وهو اسم الولاية الأمريكية التي يعيش بها جولن.

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