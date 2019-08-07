أرسنال يقترب من التعاقد مع دانييلى روجانى

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس الإيطالي، عن الانضمام إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان أرسنال أعلن، أمس الثلاثاء، عن رحيل مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني إلى بوردو الفرنسي.



وترغب عدة أندية في ضم روجاني من يوفنتوس خلال الصيف الحالي، أبرزها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى أرسنال وولفرهامبتون الإنجليزييْن.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن روجاني توصل لاتفاق مع أرسنال على شروط تعاقده الشخصية؛ تمهيدا للانتقال للجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسها تلقيه راتبا سنويا يبلغ 4 ملايين يورو.



ومن جانبه، وضع يوفنتوس شرطا وحيدا من أجل الموافقة على رحيل روجاني لأرسنال، وهو انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع وضع بند يقضي بأحقية الشراء النهائية مقابل 40 مليون يورو.



ويمتد عقد روجاني (25 عاما) مع يوفنتوس حتى صيف عام 2023، وتوج بـ9 ألقاب محلية مع "البيانكونيري".



وشارك روجاني في 20 مباراة مع يوفنتوس بالموسم المنقضي في كل البطولات، سجل خلالها هدفين.



ولعب المدافع الإيطالي أيضا مع إمبولي في مرحلة الشباب في الفترة من عام 2000 حتى 2013، ثم مع الفريق الأول من عام 2013 حتى 2015.