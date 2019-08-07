رونالدو يخير إدارة يوفنتوس ما بين لوكاكو أو إيكاردى

أخبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، برغبته في مزاملة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، في هجوم اليوفي خلال الموسم المقبل.



وما زالت مساعي يوفنتوس للبحث عن مهاجم قائمة، في ظل تعقد صفقة ضم مع لوكاكو مهاجم "الشياطين الحمر".



صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن رونالدو أخبر ساري بأنه سيكون سعيدا في حالة تعاقد ناديه مع لوكاكو، لكن المهاجم البرتغالي أعرب في الوقت نفسه استعداده للتعاون مع إيكاردي في خط هجوم اليوفي.



إيكاردي ولوكاكو

ويبحث يوفنتوس عن تدعيم خط هجومه بعد أن سجل الفريق 70 هدفا فقط في الموسم الماضي، ليحتل الفريق المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوما في الدوري الإيطالي، خلف نابولي (74 هدفا) وأتالانتا (77 هدفا).



وفرط يوفنتوس خلال الساعات الأخيرة بشكل رسمي في مهاجمه الصاعد مويس كين الذي انضم لصفوف إيفرتون الإنجليزي مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني، كما ارتبط اسم ديبالا والمهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بالرحيل عن النادي.



الصحيفة أشارت إلى أن يوفنتوس لم يفقد الأمل حتى الآن في إمكانية ضم لوكاكو، رغم المنافسة القوية من جانب إنتر ميلان، مشيرة إلى أن اللاعب يتدرب حاليا رفقة أندرلخت البلجيكي انتظارا لحسم وجهته المقبلة.



رونالدو كان انضم ليوفنتوس في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 104 ملايين يورو، وفي أول مواسمه مع الفريق شارك في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 28 هدفا.