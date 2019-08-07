الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

نجل رونى السبب فى عودة والده إلى الدورى الإنجليزى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:34 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
قال واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، إن مدرسة نجله كاي كانت السبب الرئيسي في قبوله مهمة الانضمام لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي كلاعب ومدرب، بداية من يناير المقبل.

وكان ديربي كاونتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أعلن مؤخرا انضمام مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بعقد أولي لمدة 18 شهرا، تنتهي في صيف 2021 مع خيار التمديد لعام آخر.

وأعلن روني أن تعليم ابنه كان حاسمًا في قبوله العرض الإنجليزي، وعودته مع زوجته كولين للمعيشة في إنجلترا.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" الإنجليزية: "بالتأكيد نظرنا لتعليم كاي، فهو يمر بوقت حاسم بالنسبة لدراسته، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي، لذا كان من المهم العودة لإنجلترا".

وأضاف نجم إيفرتون ومانشستر يونايتد سابقًا: "أشكر ديربي كاونتي على إتاحة الفرصة لي مرة أخرى للمجيء هنا واللعب، الأمر لم يكن أيضا عائليا فقط، فالعرض كان جيدا وأقنعني بشدة".

وواصل: "ديربي ناد طموح، على مدار السنوات القليلة الماضية أنفقوا الكثير من الأموال على بناء فريق قوي، والآن هم يبحثون عن الخطوة الأهم وهي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم روني: "لديهم فريق جيد، وأنا متأكد أنهم سيواصلون تدعيم الفريق بلاعبين جيدين سواء الآن أو في الميركاتو الشتوي المقبل، يجب فقط أن نثق بأنفسنا وفي قدرتنا على تحقيق الخطوة الأهم".

ويحصل روني صاحب الـ33 عاما على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من نادي دي سي يونايتد الأمريكي، وكان من المفترض أن يمتد عقده معه لمدة موسمين مقبلين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ حوالي 11 ساعة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

منذ حوالي 13 ساعة

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

منذ حوالي 12 ساعة

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

رسميًا.. الشباب الكويتى يعلن عن مدربه الجديد

ديبالا يرفض عرض توتنهام

كيل بوجبا يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد

دانيلو يحصل على 3.5 مليون يورو فى الموسم مع يوفينتوس

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

الصين تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للروبوتات تحت الماء

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

كيفية "صيانة الحاسب الآلي" بثقافة السويس

قناة السويس الجديدة استثمار للمستقبل.. بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك