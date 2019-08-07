نجل رونى السبب فى عودة والده إلى الدورى الإنجليزى

قال واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، إن مدرسة نجله كاي كانت السبب الرئيسي في قبوله مهمة الانضمام لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي كلاعب ومدرب، بداية من يناير المقبل.



وكان ديربي كاونتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أعلن مؤخرا انضمام مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بعقد أولي لمدة 18 شهرا، تنتهي في صيف 2021 مع خيار التمديد لعام آخر.



وأعلن روني أن تعليم ابنه كان حاسمًا في قبوله العرض الإنجليزي، وعودته مع زوجته كولين للمعيشة في إنجلترا.



وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" الإنجليزية: "بالتأكيد نظرنا لتعليم كاي، فهو يمر بوقت حاسم بالنسبة لدراسته، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي، لذا كان من المهم العودة لإنجلترا".



وأضاف نجم إيفرتون ومانشستر يونايتد سابقًا: "أشكر ديربي كاونتي على إتاحة الفرصة لي مرة أخرى للمجيء هنا واللعب، الأمر لم يكن أيضا عائليا فقط، فالعرض كان جيدا وأقنعني بشدة".



وواصل: "ديربي ناد طموح، على مدار السنوات القليلة الماضية أنفقوا الكثير من الأموال على بناء فريق قوي، والآن هم يبحثون عن الخطوة الأهم وهي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز".



واختتم روني: "لديهم فريق جيد، وأنا متأكد أنهم سيواصلون تدعيم الفريق بلاعبين جيدين سواء الآن أو في الميركاتو الشتوي المقبل، يجب فقط أن نثق بأنفسنا وفي قدرتنا على تحقيق الخطوة الأهم".



ويحصل روني صاحب الـ33 عاما على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من نادي دي سي يونايتد الأمريكي، وكان من المفترض أن يمتد عقده معه لمدة موسمين مقبلين.