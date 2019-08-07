نابولى يرغب فى ضم اللاعب البرازيلى إيفرتون

دخلت إدارة نادي نابولي في مفاوضات جادة من أجل ضم إيفرتون سواريس مهاجم جريميو البرازيلي، المطلوب أيضًا في أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



إيفرتون تألق خلال بطولة كوبا أمريكا 2019 التي استضافتها بلاده وتوج بها منتخب "السامبا"، وفاز بجائزة أفضل لاعب بنهائي البطولة أمام بيرو، وأصبح بعدها هدفا لأكثر من ناد أوروبي.



ويسعى نابولي للانتقام من أرسنال، الذي خطف الإيفواري نيكولاس بيبي الذي انضم "للجانرز" خلال الصيف الجاري قادما من ليل الفرنسي، بعد منافسة شرسة مع النادي الإيطالي.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي يقود المفاوضات الدائرة بين ناديه وجريميو، من أجل ضم إيفرتون.



ويجيد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما اللعب في أغلب مراكز الخط الأمامي، إذ شارك مع البرازيل في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، فضلا عن إمكانية مشاركته كمهاجم متأخر.



وأضاف المصدر ذاته أن نابولي قدم عرضا مبدئيا بقية 30 مليون يورو لضم اللاعب، كما أنه مستعد لرفع عرضه المالي إلى 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يمكنه من حسم الصفقة.



الجدير بالذكر أن عقد إيفرتون مع جريمو يتبقى عليه 3 سنوات حيث ينتهي في صيف 2022، علما بأن اللاعب شارك في 18 مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف.



ولم يضم نابولي أي مهاجم في الميركاتو الصيفي حتى الآن، حيث أن أبرز صفقاته هو المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، الذي انضم للفريق قادما من روما الإيطالي مقابل 36 مليون يورو.