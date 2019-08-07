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فن

افتتاح خاص لدار عرض سينمائية جديدة فى جدة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:29 ص
جريدة الدستور
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افتتحت شركة "موفي سينما" السعودية، أول دار عرض لها في المملكة، بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، وسط ترحيب لافت من عشاق الأفلام بثاني دار سينما في مدينتهم.

وتقدم وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، قائمة المدعوين للافتتاح، وحمل معه البوشار والكولا قبل أن يدشن الدار السينمائية الجديدة في مجمع "العرب مول" بالمدينة الساحلية، ويشاهد جزءًا من أحد الأفلام المعروضة.

وانتشر الصحفيون السعوديون في ردهات الدار الجديدة وصالاتها وراحوا يلتقطون الصور لتوثيق الحدث الذي مازال لافتًا في بلد لم يُسمح بإنشاء دور عرض سينمائية فيه إلا في أبريل من العام الماضي فقط بعد عقود من الحظر المستند لتفسيرات دينية.

وتضم الدار الجديدة 15 شاشة عرض، وهي أول شركة سعودية تدخل القطاع وتلتحق بشركة "فوكس سينما" الإماراتية التي افتتحت أول دار عرض في جدة بمجمع "رد سي مول" التجاري مطلع العام الجاري بعد محطتها الأولى في العاصمة الرياض.

ووجد الإعلان عن افتتاح دار عرض جديدة، صدى في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، حيث حضر عشاق الفن السابع لاقتراح قوائم بالأفلام التي يفضلون مشاهدتها، وراح آخرون يسألون عن أسعار تذاكر الدخول.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًّا.

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