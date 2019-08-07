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الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:46 ص
الأبراج.. عبير فؤاد
الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج
سلمى بدر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدول يحمل تقويم جديد، يوضح أن الأبراج الفلكية أصبحت 13 برجا بدلا من 12، حيث زاد عليهم برج "حواء" أو "حامل الثعبان"، ليجد مواليد كل برج من الأبراج الفلكية أنهم أصبحوا فى برج آخر.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مؤيد ومعارض، حيث عبر البعض عن سعادتهم بهذا التغيير، واعترض آخرون على تغيير برجهم، وتمسكوا بمواقعهم في الأبراج الفلكية.

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عبير فؤاد، حسمت الجدل حول تغيير الأبراج على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت: "إنه بعد شائعة تغيير مواعيد الأبراج وجدت أنه من واجبى توضيح بعض الأمور والنقاط الغائبة عن الكثيرين حول حقيقة عدد الأبراج الحقيقى، فنحن لدينا فلكيا 88 برجا، اختار منهم قدماء الفراعنة الأبراج الفلكية الحالية، والتى تقدر بـ12 برجا، وذلك لأن هذه الأبراج كل منه يغطى من الشمس 30 يوما كاملة، ولكن باقى الأبراج لا يحدث معها ذلك، فكان دخول برج حواء إلى المنظومة من الأمور المرفوضة وغير صحيحة فى كل أنواع التقاويم".

وأضافت: "أرجو عدم الانسياق للشائعات بدون علم ودراسة"، ووجهت رسالة إلى مروجى الشائعات قائلة: "كفاية فتى بدون علم بالجداول التى تدون حركة كل كوكب وتاريخ دخوله فى البرج بالدقيقة والثانية، ويمكن لكل شخص الاطلاع على التقويم الخاص بالأبراج الشمسية المبنى على موعد دخول الشمس فى البرج".

أما تقويم عالم الفلك الفارسى الجليل "عمر الخيام" تقويما دقيقا يربط حركة الشمس بالأبراج ويعرف بالتقويم الجلالي (النتيجة الجلالية) أو التقويم الهجري الشمسي أو التقويم الفارسي وهو معمول به في عدة دول إلى يومنا هذا ومنهم "إيران"، "أفغانستان"، "كردستان" و"المملكة العربية السعودية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا جدول يحمل تقويم جديد، والذي جاء كالتالي:
برج الجدى: 20 يناير - 16 فبراير
برج الدلو: 16 فبراير - 11 مارس
برج الحوت: 11 مارس - 18 أبريل
برج الحمل: 18 أبريل - 13 مايو
برج الثور: 13 مايو - 21 يونيو
برج الجوزاء: 21 يونيو -20 يوليو
برج السرطان: 20 يوليو - 10 أغسطس
برج الأسد: 10 أغسطس - 16 سبتمبر
برج العذراء: 16 سبتمبر - 30 أكتوبر
برج الميزان: 30 أكتوبر - 23 نوفمبر
برج العقرب: 23 نوفمبر - 29 نوفمبر
برج حامل الثعبان: 29 نوفمبر-17 ديسمبر
القوس: 17 ديسمبر - 20 يناير

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