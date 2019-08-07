"نداء تونس" ترشح عبد الكريم الزبيدى لخوض الانتخابات الرئاسية

قرّر حزب نداء تونس ترشيح وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الرئيس التونسى الراحل الباجى القائد السبسى.



وأصدرت حركة نداء تونس بيانًا مساء الثلاثاء، أعلنت فيه أنه بناءً على مخرجات اجتماع المكتب السياسى الموسع بتاريخ 1 أغسطس الماضى التى فوض بموجبه لقيادة الحزب تم اتخاذ القرار النهائى، بخصوص ترشيح وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى للانتخابات الرئاسية.



وجاء فى البيان، أن ''عبد الكريم الزبيدى علاوة على تحمله المسئوليات فى مختلف درجاتها فى دولة الاستقلال، فقد تحمل أمانة وزارة الدفاع فى المرحلة الأولى، والثانية للانتقال الديمقراطى بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز.''



وتابع البيان: ''إن عبد الكريم الزبيدى كان رفيقا للزعيم والرئيس الراحل وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسى إذ وقف إلى جانبه فى مرحلة تأسيس حركة نداء تونس ونهل عنه منهج التفكير وارتوى بمبادئ مشروعه الحضارى وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن. إنه الناتج الخالص والمخلص للمدرسة السياسية للزعيم الراحل ولذلك فهو الاجدر بحمل الأمانة وصون الرسالة.''