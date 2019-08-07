الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:11 ص
جريدة الدستور
حسن كامل
طباعة
ads
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الإدارة الثالثة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو حيازته أو استيراده أو تصديره، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 803 القادمة من مالبينسا (إيطاليا)، حاول راكب مصرى الجنسية استغلال ازدحام الصالة، وخصوصا في موسم الحج والأعياد والتسلل من اللجنة الجمركية بالخط الأخضر، فقام محمد يوسف مأمور اللجنة باستيقافه ولاحظ شدة ارتباك وتوتر الراكب.

وعند سؤاله عما اذا كان يحمل أشياء تستحق الرسوم الجمركية من عدمه أجاب بالنفى، وبالعرض على عبد الحليم محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد عمر وجورج صفوت مأمورى الخط الأخضر وضياء نصار مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تم العثور على لفافة من مخدر الحشيش مخفاة داخل كيس بن مبرشم للتمويه.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، تحرير محضر ضبط رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ وتسليم الأحراز لجهات الأمنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

منذ 40 دقيقة

الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج

منذ حوالي 12 ساعة

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

رسميًا.. الشباب الكويتى يعلن عن مدربه الجديد

ديبالا يرفض عرض توتنهام

كيل بوجبا يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد

دانيلو يحصل على 3.5 مليون يورو فى الموسم مع يوفينتوس

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

الصين تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للروبوتات تحت الماء

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

الليلة.. العرض الأول لفيلم "التابون" بسينما الهناجر

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

كيفية "صيانة الحاسب الآلي" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك