إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الإدارة الثالثة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو حيازته أو استيراده أو تصديره، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 803 القادمة من مالبينسا (إيطاليا)، حاول راكب مصرى الجنسية استغلال ازدحام الصالة، وخصوصا في موسم الحج والأعياد والتسلل من اللجنة الجمركية بالخط الأخضر، فقام محمد يوسف مأمور اللجنة باستيقافه ولاحظ شدة ارتباك وتوتر الراكب.



وعند سؤاله عما اذا كان يحمل أشياء تستحق الرسوم الجمركية من عدمه أجاب بالنفى، وبالعرض على عبد الحليم محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد عمر وجورج صفوت مأمورى الخط الأخضر وضياء نصار مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تم العثور على لفافة من مخدر الحشيش مخفاة داخل كيس بن مبرشم للتمويه.



وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، تحرير محضر ضبط رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ وتسليم الأحراز لجهات الأمنية.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.