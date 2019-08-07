وفاة زوجة الفنان الراحل سيد زيان

توفيت منذ قليل، زوجة الفنان الراحل سيد زيان، السيدة زهيرة بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، واستمرت بها أكثر من ثمانية أشهر، حتى توفيت منذ قليل.



تشيع أسرة الفنان الراحل سيد زيان جثمان زوجته، اليوم بالسويس، ومن المقرر أن تُدفن بمقابر عائلة والدتها، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.



السيدة زهيرة هي زوجة الراحل سيد زيان، ووالدة أبنائه منى، ومحمد، وسامية، وحنان، وإيمان.