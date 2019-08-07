بالصور.. صلاة الجنازة على جثامين شهداء معهد الأورام بالغربية

أدى الآلاف من المواطنين بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية صلاة الجنازة، منذ قليل، على جثامين 10 من الشهداء في انفجار وقع مساء الأحد أمام معهد الأورام، لدفنهم بمقابر القرية، بحضور محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير الأمن، وجميع قيادات المحافظة.



واصطف الأهالى على الجانبين بعد منع ركن أى سيارات ليسير الموكب فى سيولة ويسر، وتم الصلاة عليهم قبل دفنهم بمقابر القرية.



يذكر أن قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اتشحت بالسواد بعد استشهاد 15 من أسرة واحدة فى انفجار معهد أورام مساء الأحد الماضي، ما أدى إلى تحول القرية إلى سرداق كبير لتلقى العزاء.