شاهد.. "درة" تتألق بإطلالة ذهبية

ربما تغيب يومين، ثلاثة، ثم تعود من جديد بإطلالات مبهرة، تحرك عالم الموضة الراكد، إلى عالم أكثر حيوية وازدهار، حيث شاركت الفنانة التونسية، مؤخرًا، جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها.



ونشرت "درة" أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وتألقت بإطلالة ذهبية مختلفة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا "جولد"، ورفعت شعرها إلى أعلى ليناسب إطلالتها، كما تزينت بعقد ذهبي وأقراط لامعة، لتبدو فى أفضل ظهور لها.



وخضعت درة، لجلسة التصوير هذه فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تكريمها فى احتفال مجلة "enigma" العالمية، وسط عدد كبير من النجوم، من بينهم الممثل محمد رمضان، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، حيث التقطوا أيضًا مجموعة من الصور سويًا.