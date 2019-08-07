تعرف على عبدالفتاح مورو مرشح الإخوان لرئاسة تونس

صدق مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس بالإجماع، على تزكية عبد الفتاح مورو، مرشحًا للحركة في الانتخابات الرئاسية.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "مورو" المرشح في سباق الرئاسة:



- من مواليد 1 يونيو 1948، وهو من أبرز قيادات حركة النهضة ويشغل منصب نائب رئيس الحركة، فقد كان محامي وسياسي، حيث تخرج من كلية الحقوق جامعة تونس عام 1970.



- عمل بالقضاء حتى عام 1977، ثم تركه وأصبح محاميا، واتجه منذ شبابه لصفوف الجماعات الإسلامية في عام 1960، ليلتقي براشد الغنوشي عام 1968 ويتفقا على تأسيس حركة إسلامية تونسية، ليتم اكتشاف الأمر عام 1973، والقبض عليهما وآخرين.



- اتجه "مورو" بعد ذلك للعمل في الخفاء وإنشاء "منظمة الجماعة الإسلامية" بشكل سري، وتتخذ من المساجد والجامعات، وغادر تونس في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ثم عاد إليها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلا أنه اعتقله في التسعينيات لتورطه في اعتداءات استهدفت مقرات الشرطة، ليخرج بعدها من السجن ويعتزل العمل السياسي ثم يعود مع النهضة عقب ثورة الياسمين، وينتخب في عام 2012 نائبا لرئيس الحركة الغنوشي.



- دفع حزب النهضة بمورو في انتخابات مجلس نواب الشعب عام 2014، وفاز بمقعد عن الحركة واختير نائبا أول لرئيس البرلمان محمد الناصر الذي يتولى الآن الرئاسة المؤقتة للبلاد.