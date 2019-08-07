الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تعرف على عبدالفتاح مورو مرشح الإخوان لرئاسة تونس

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:27 ص
عبدالفتاح مورو مرشح
عبدالفتاح مورو مرشح الإخوان لرئاسة تونس
محمد عمر
طباعة
ads
صدق مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس بالإجماع، على تزكية عبد الفتاح مورو، مرشحًا للحركة في الانتخابات الرئاسية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "مورو" المرشح في سباق الرئاسة:

- من مواليد 1 يونيو 1948، وهو من أبرز قيادات حركة النهضة ويشغل منصب نائب رئيس الحركة، فقد كان محامي وسياسي، حيث تخرج من كلية الحقوق جامعة تونس عام 1970.

- عمل بالقضاء حتى عام 1977، ثم تركه وأصبح محاميا، واتجه منذ شبابه لصفوف الجماعات الإسلامية في عام 1960، ليلتقي براشد الغنوشي عام 1968 ويتفقا على تأسيس حركة إسلامية تونسية، ليتم اكتشاف الأمر عام 1973، والقبض عليهما وآخرين.

- اتجه "مورو" بعد ذلك للعمل في الخفاء وإنشاء "منظمة الجماعة الإسلامية" بشكل سري، وتتخذ من المساجد والجامعات، وغادر تونس في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ثم عاد إليها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلا أنه اعتقله في التسعينيات لتورطه في اعتداءات استهدفت مقرات الشرطة، ليخرج بعدها من السجن ويعتزل العمل السياسي ثم يعود مع النهضة عقب ثورة الياسمين، وينتخب في عام 2012 نائبا لرئيس الحركة الغنوشي.

- دفع حزب النهضة بمورو في انتخابات مجلس نواب الشعب عام 2014، وفاز بمقعد عن الحركة واختير نائبا أول لرئيس البرلمان محمد الناصر الذي يتولى الآن الرئاسة المؤقتة للبلاد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

منذ حوالي 10 ساعات

المتهمون بقتل زوج وإخفاء جثته فى الصحراء: "شاذ جنسيًا"

منذ حوالي 17 ساعة

Link الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. tansik

منذ حوالي 19 ساعة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

وليد صلاح الدين: حسن شحاتة الأنسب لتدريب المنتخب الوطنى

إدموند يجتاز كيريوس ويبلغ الدور الثانى فى مونتريال

الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك مساء اليوم

بارتى تودع كأس روجرز للتنس بشكل صادم

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

السعودية.. قرية ورد تلفت الأنظار فى "مصيف العرب"

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

خلافات كبرى تضرب إخوان تونس عقب ترشيح "مورو" لانتخابات الرئاسة

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

اليوم.. "قصص غير مروية عن البشر والأماكن" بدرب اللبانة

الليلة.. اتحاد الكتاب يحتفى بالشاعرين صلاح اللقانى وأحمد شلبى

صدور الطبعة الثانية لكتاب الأطفال "حكايات سدرة"

صفحتنا ع الفيس بوك