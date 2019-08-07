نجمات فضلن "الفستان الأبيض" هذا الصيف.. صور

تتزين النجمات بالأزياء الراقية، والألوان المبهجة، خاصة فى فصل الصيف، ولكن مع الملاحظة، نجد أن مجموعة منهن فضلن لون بعينه للظهور به، ألا وهو اللون الأبيض الناعم.



ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز النجمات اللواتي فضلن الفستان الأبيض، فى هذا الصيف.



تألقت الفنانة "نانسى عجرم"، مؤخرًا، بفستان أبيض أنيق، خلال حفلها بتونس، حيث جاء تصميم الفستان، بكرانيش ذات فتحة علي شكل V من المقدمة، وحزام ذهبي يزينه.



كما أكملت إطلالاتها بمكياج ناعم، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، مما حازت إطلالة على إعجاب الآلاف من متابعيها، على وسائل التواصل الاجتماعي.



أما الفنانة، لقاء الخميسى، فتفضل اللون الأبيض فى الظهور به فى معظم إطلالاتها، حيث تنوعت من الفساتين البيضاء القصيرة، والشميز الكاجول، وفساتين السهرة الأنيقة.



ومن أجمل إطلالتها، كانت عبارة عن فستان قصير باللون الأبيض، نسقت معه كوتشى أبيض، كما تزينت برابطة شعر، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء ذات سلسلة ذهبية.



فيما فضلت الفنانة التونسية، درة زروق، أيضًا الفستان الأبيض، فى أحدث إطلالاتها هذا الصيف، حيث خضعت لجلسة تصوير بهذا اللون الصيفي الناعم.



وأطلت درة فى الصور، وهى ترتدى فستان أبيض قصير، ذو أكمام طويلة، مكشكش فى نهايته، واعتمدت على مكياج ناعم لييرز جمالها.