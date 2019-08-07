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عالم

النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:10 ص
عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو
محمد عمر
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صادق مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تزكية عبد الفتاح مورو مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس شورى الحركة مساء اليوم الثلاثاء دون إجراء أي تصويت على فرد آخر.

وشهد اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد، السبت الماضي، بمدينة الحمامات خلافات عميقة بين الأعضاء على خلفية الاختيار بين دفع الحركة بأحد القياديين لخوض الانتخابات، أو الاكتفاء بدعم أحد المرشحين من خارجها.

وواصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم ليصل إلى واحد وعشرين مرشحا.

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