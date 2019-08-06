محكمة تركية تحجب 136 موقعا إلكترونيا لانتقادها أردوغان

كشفت منظمة "بيانت" الحقوقية، حجب القضاء التركي 136 موقعا على الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقادها لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقالت منظمة "بيانت" غير الحكومية في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة صدر في 16 يوليو الماضي، وأن موقعها كان من بين المواقع التي أغلقت بقرار إحدى المحاكم التركية، وذلك وفق رويترز.



وأكدت المنظمة حجب مواقع إخبارية على الانترنت كانت تنتقد سياسات رجب أردوغان، وصفحات مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتمارس السلطات التركية تجاوزات ضد الصحافة والإعلاميين، عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، حيث يقبع خلف السجون عشرات الصحفيين والإعلاميين؛ لانتقادهم سياسات أردوغان، بخلاف عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وضباط بالجيش.