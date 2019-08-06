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الثقافة

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية للاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أقامت مكتبة كفر حجازي الثقافية ورشة رسم بمشاركة الأطفال، فيما عقدت مكتبة الأطفال بسبرباي ورشة حكي عن مناسك الحج.

ناقش قصر ثقافة الطفل بطنطا كتاب بعنوان "زمزم" للكاتب والمؤلف محمد أحمد برانق، تعرف خلالها المشاركون من الأطفال على تاريخ بئر زمزم وقصة نبي الله ابراهيم وابنه اسماعيل، كما شهد القصر اقامة ورشة رسم فنية للتعبير عن مظاهر العيد.

نفذ بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي ورشة رسم بعنوان "بيت الله الحرام" تضمنت لوحات فنية لمظاهر مناسك الحج وعيد الأضحى، ومن جانبه نظم قصر ثقافة المحلة الكبرى معرضا للعديد من نماذج ومجسمات نادي العلوم.

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