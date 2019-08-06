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الثقافة

كيفية "صيانة الحاسب الآلي" بثقافة السويس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:34 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان "صيانة الحاسب الآلي" حاضرتها شيماء عبد الحكيم وذلك بحضور رواد قصر ثقافة السويس، تحدثت خلالها بأن صيانة الحاسوب بالإنجليزيّة تعني Computer Maintenance وبشكل عام هي عمليّة دوريّة تضمن بقاء الحاسوب يعمل بالشكل المطلوب، كما أنّها تمنع حدوث أية مشاكل حرجة لاحقًا قد يتعرَّض لها الجهاز.

فى الوقت نفسه، أقام قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان "الحقوق الواجبة لذوى الاعاقة" حاضرتها ابتسام عيد، بمركز شباب فيصل، كما قدم بيت ثقافة العمدة عرض فيلم فيديو بعنوان "قناه السويس إعجاز وإنجاز".

عقد بيت ثقافة الزيتيات مناقشة كتاب بعنوان "الملك المسحور" تأليف الكاتب ماهر عبد القادر.

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