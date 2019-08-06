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رياضة

بعثة الدفاع عن الترجي تقدم أدلة برائتها من فضيحة ملعب رادس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
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سافرت بعثة الدفاع عن الترجي الرياضي التونسي في ملف أزمة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، لتقديم الدفوعات القانونية أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي كانت قد حددت يوم 6 أغسطس، آخر أجل لتقديم كل الدفوعات قبل أن تبتّ غدًا الأربعاء في الملف.

وتكونت البعثة من رئيس اللجنة القانونية لفريق باب سويقة رياض التويتي ومحمد الركباني والهاشمي الجيلاني عن الترجي الرياضي وواصف جليل وحامد المغربي عن الاتحاد التونسي، مصحوبين بالسكرتير العام للاتحاد وجدي العوادي.

وكانت لجنة الانضباط في مراسلتها الأخيرة للاتحاد التونسي ولإدارة الترجي أكدت أنها ستعتمد على الفصول 82 و83 و151 في دراستها لكامل الملف الخاض بمباراة الترجي والوداد، وهو ما يعني أن الجانب الأمني سيكون مطروحًا غدًا باعتبار أن هذه الفصول تخصّ الجانب التنظيمي وتأمين المقابلات.

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وأوقف جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.

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