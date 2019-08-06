ثلاثي الهلال يهنئون الجماهير بالفوز على الأهلي السعودي

حرص عدد من لاعبي الهلال السعودي على تهنئة الجماهير عقب فوزهم الكبيرة على الأهلي السعودي 4 2 اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.



وتوجه لاعبو الهلال إلى موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" لتهنئة الجماهير.



وكتب محمد الشلهوب: "الحمد لله.. ألف مبروك.. بداية خير".



وكتب هتان باهبري: "مبروك لكل الزعماء.. انتهى المهم وبقي الأهم".



كما حرص عمر خربين الذي عاد لصفوف الهلال بعد انتهاء إعارته مع بيراميدز المصري: "ألف مبروك يا أبطال.. القادم أجمل بإذن الله.. ألف شكر لجماهير الزعيم الوفية على حضورها".