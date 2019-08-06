ثلاثي الهلال يهنئون الجماهير بالفوز على الأهلي السعودي
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:30 م
حرص عدد من لاعبي الهلال السعودي على تهنئة الجماهير عقب فوزهم الكبيرة على الأهلي السعودي 4 2 اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.
وتوجه لاعبو الهلال إلى موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" لتهنئة الجماهير.
وكتب محمد الشلهوب: "الحمد لله.. ألف مبروك.. بداية خير".
وكتب هتان باهبري: "مبروك لكل الزعماء.. انتهى المهم وبقي الأهم".
كما حرص عمر خربين الذي عاد لصفوف الهلال بعد انتهاء إعارته مع بيراميدز المصري: "ألف مبروك يا أبطال.. القادم أجمل بإذن الله.. ألف شكر لجماهير الزعيم الوفية على حضورها".
وتوجه لاعبو الهلال إلى موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" لتهنئة الجماهير.
وكتب محمد الشلهوب: "الحمد لله.. ألف مبروك.. بداية خير".
وكتب هتان باهبري: "مبروك لكل الزعماء.. انتهى المهم وبقي الأهم".
كما حرص عمر خربين الذي عاد لصفوف الهلال بعد انتهاء إعارته مع بيراميدز المصري: "ألف مبروك يا أبطال.. القادم أجمل بإذن الله.. ألف شكر لجماهير الزعيم الوفية على حضورها".
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