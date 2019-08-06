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اقتصاد

الخزانة الأمريكية تبيع سندات خزانة فئة 3 سنوات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية 562.1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 41.2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 38 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 857.1% ومعدل التغطية 39.2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السنوات الثلاث 52.2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع الوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 27 مليار دولار، وسندات مدتها 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار الخميس المقبل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 84 مليار دولار.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي كمية من السندات من هذه الفئات بقيمة إجمالية 78 مليار دولار، منها 38 مليار دولار سندات من فئة 3 سنوات و24 مليار دولار من فئة 10 سنوات و16 مليار دولار من فئة 30 سنة.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض، الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.

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