الزمالك يسعى لإقناع دياز بتخفيض راتبه

كشفت تقارير صحفية، عن تمسك الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، بالحصول على مليوني ونصف دولار من أجل الموافقة على تدريب الزمالك.



ويسعى مسئولو الزمالك لاقناع الأرجنتيني بالتنازل عن بعض الشروط المالية وتخفيض المقابل المطلوب من أجل إنجاز المهمة.



وكان دياز قد وافق على تقليل عدد مساعديه، ملبيًا رغبة الزمالك، إلا أن الأمور المالية لازالت محل مفاوضات بين الطرفين.



وكان دياز قد تولى تدريب عدة أندية عربية على رأسها الهلال والاتحاد السعوديين وبيراميدز المصري في الموسم المنصرم.



ويتولى طارق يحيي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت في الوقت الحالي لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.