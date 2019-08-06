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رياضة

التوقيع مع إريكسن.. شرط اليونايتد للتخلي عن بوجبا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
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يبدو أن الطريق ستكون أسهل على ريال مدريد خلال الفترة القادمة لإتمام صفقة الصيف بالتوقيع مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر على بول بوجبا رغبة بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن مانشستر يونايتد يعقد الصفقة بمطالبته الحصول على مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الفرنسي.

وفي غلاف صحيفة “ماركا” الإسبانية ليوم الأربعاء فإن الطريق قد تكون أسهل على ريال مدريد في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن توقيع مانشستر يوناتد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام هوتسبير سيكون مفتاحًا لانتقال بوجبا إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع “السبيرز” بعد عامٍ واحد فقط، ويسعى النادي لبيعه خوفًا من خسارته مجانًا الصيف القادم في ظل رغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر مانشستر يونايتد من بين المرشحين للتوقيع معه.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أكدت تخفيض توتنهام لسعر إريكسن إلى 60 مليون يورو.

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