بورنموث يضم جناح ليفربول

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي إتمام تعاقده مع هاري ويلسون لاعب منتخب ويلز على سبيل الإعارة قادما من نادي ليفربول.



ووقع ويلسون "22 عاما" على عقد يبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2019-2020.



ويعد ويلسون خامس صفقات بورنموث هذا الصيف بعد ليويد كيلي وجام ستيسي وفيليب بيلينج وأرناوت دانيوما.



وبدأ ويلسون مسيرته الرياضية مع فريق ليفربول تحت 9 سنوات وتدرج في الفرق المختلفة وخاض أول مباراة مع الفريق الأول أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2017.



وقال ويلسون في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "من الرائع أن أكون هنا. من الرائع تنظيم كل شيء ولا يمكنني الانتظار حتى ألتقى كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين".



وأضاف: "عندما أُبلغت في ليفربول أن بإمكاني المجيء إلى هنا كنت متحمسا لترتيب كل شيء. أريد اللعب في الدوري الممتاز ومع فريق عظيم مثل بورنموث".

