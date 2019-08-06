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رياضة

هيريرا: سان جيرمان مكروه في فرنسا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:23 م
أندير هيريرا،
أندير هيريرا،
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حقق لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، أول ألقابه مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، بالفوز بالسوبر الفرنسي، على حساب رين، بعد انضمامه هذا الصيف، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد.

وعلق هيريرا على هذا الأمر في مقابلة مع صحيفة "فرانس فوتبول"، قائلًا: "ألعب حاليًا في نادٍ عملاق ومحترم، به 3 أو 4 من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "أعلم أيضًا أنه واحد من أكثر الأندية المكروهة في فرنسا، وأنا أحب ذلك".

وتابع: "باريس سان جيرمان مشروع يتقدم دون توقف، وشعرت داخله بالحب".

وواصل: "عمري 29 عامًا، وما زلت أرغب في مواصلة تطوير مستواي، وهذا النادي يساعد اللاعبين على ذلك".

وراجع هيريرا مسيرته وتوقف عند شخصية مدربه السابق مارسيلو بييلسا في أتلتيك بلباو، وقال: "أنه أحد أفضل المدربين الذين تعاملت معهم.. هو عبقري وجعلني أحب كرة القدم أكثر".

وأتم هيريرا تصريحاته بتوجيه كلمات إشادة لأنديته السابقة، قائلًا" "فخور باللعب لبلباو ومانشستر يونايتد (الأعظم في إنجلترا)، كذلك ريال سرقسطة، فهو فريق قلبي".

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