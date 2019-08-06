أندرلخت يعلن تعاقده مع نجم ليدز

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع كيمار روفي مهاجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة 3 أعوام.



وقال ميشيل فيرشورين، المدير الرياضي لأندرلخت، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البلجيكي: "نبحث عن مهاجم مثل كيمار منذ فترة طويلة. إنه لاعب يجيد تسجيل الأهداف، وسيكون من أعمدة الفريق".



وسجل روفي 15 هدفا خلال 34 مباراة خاضها مع ليدز في الموسم الماضي، الذي وصل فيه الفريق الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي في تصفيات الصعود للدوري الممتاز.

