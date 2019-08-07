عرض دار أزياء "برادا كروز" لخريف وشتاء عام 2020

قدمت دار الأزياء الأمريكية "برادا كروز" عرض مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء عام 2020، ببساطة وتصميمات مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي، حيث تتميز إطلالة المرأة بالجمال والرقي باستايل من الأزياء الناعمة، بعيدًا عن المبالغة في الزخرفة والنقوشات، واختارت الدار أن تقدم للمرأة المتميزة في إطلالتها أجمل التصميمات بألوان كلاسيكية مع لمسة من عصرية ممزوجة بسحر النقوشات المستوحاة من الطبيعة.



وقدمت الدر معطف كلاسيكي بتصميمه الميدي المستقيم باللون الأسود تزينه الأزرار الكبيرة عند الوسط، ونسق معه الوشاح الأحمر والأبيض لإناقة ملفتة، أما بالنسبة لسحر الأزرق مع البيج يعكسه هذا الزي من الدار، حيث نسقت التنورة الميدي السوداء مع البلوزة الزرقاء والبلايزر البيج لإناقة ملفتة.



ونسقت الدار إطلالة ملفتة مع التنورة الميدي باللون البرتقالي الداكن المنسقة بطريقة ناعمة مع البلوزة الطويلة البيضاء المزينة بتطريزات ملونة على شكل أزهار متفاوتة الأحجام، وقدمت الشورت القصير باللون الأسود ونسقته مع البلوزة الزرقاء المزينة بنقوشات الأزهار الملونة مع وشاح أبيض وأزرق.



وأبرزت الدار جمال المرأة باستايل جريء مع تنسيق التقليمات المختلفة للشورت والقميص باللونين الأزرق والأبيض، مع نقشة الكارو للبلايزر الطويلة، وقدمت مزيج رائع للنقوشات المختلفة للأزهار الملونة التي تزين الفستان الطويل بقصته الميدي ولونه الأخضر، مع التقليمات الزرقاء والبيضاء للأكمام الطويلة.